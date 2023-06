Uma nova ‘onda’ entre os jovens tem dominado as plataformas digitais e se tornou uma febre durante as conversas no WhatsApp. Trata-se do código 7642.

O número tem sido usado para substituir os tradicionais emoticons, adesivos, abreviaturas e até jargões bastante populares entre todos.

Quer saber o significado deste código? Leia até o final e descubra.

Entenda o que significa o código 7642 no WhatsApp e por que muitos jovens estão usando

Não é novidade para ninguém que o WhatsApp se tornou uma plataforma bastante comum no mundo todo para troca de mensagens.

Seja para falar com os amigos ou com a família, a plataforma se popularizou entre todos e tem sido uma maneira de aproximar pessoas que estão distantes uma das outras.

Para se comunicar de forma mais descontraída e rápida, alguns apetrechos têm sido utilizados entre os usuários da plataforma. Um deles é o uso do código 7642.

A numeração se tornou bastante popular entre jovens e adolescentes que usam o aplicativo com uma certa frequência e intrigou aqueles que desconhecem o significado por trás da sequência.

Para quem já está com ideias erradas sobre a numeração, tenha calma. Na realidade, o item significa “enviar para ele sem dizer nada”.

Por exemplo, se você almeja compartilhar uma mensagem com alguém, essa será uma das maneiras de dizer que, se você responder, é melhor não dizer naquele momento.

Um dos encaixes mais comuns usados com o código é: “O professor me disse que já devolveu o dever de casa, 7642” ou “Na noite anterior, o namorado dela me mandou uma mensagem 7642”.

Você também pode usar esse código em sentenças como “Minha amiga me contou uma super fofoca sobre a Diana, 7642” ou “Você não faz ideia de quem o fulano beijou 7642”.

Então, se você desconhecia o real significado por trás dessa numeração, agora já está por dentro e poderá até utilizá-la com alguns amigos.

