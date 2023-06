Sai o edital de concurso público para procurador municipal em Goiás

O edital do concurso para a procuradoria geral do município (PGM) de Uruaçu (GO) foi publicado, ofertando a remuneração de R$ 4.426,02 para o aprovado.

Ao total, será admitido apenas um candidato, com mais três vagas para o cadastro de reserva.

As inscrições vão de 19 de julho a 9 de agosto de 2023, com a taxa de participação no valor de R$ 180,00, podendo ser paga até o dia 10 de setembro.

Para o cargo, é necessário que os candidatos possuam nível superior em direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A prova objetiva será realizada no dia 10 de setembro, sendo de caráter eliminatório e classificatório. Serão ao todo 50 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Conhecimentos Gerais, Atualidades, Informática básica e 10 de Legislação e Conhecimentos Específicos do Cargo.

As inscrições podem ser realizadas através do link https://www.itecconcursos.com.br/.