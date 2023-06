Para aqueles que são super viciados em celular, ficar longe do aparelho até mesmo quando ele está carregando pode ser uma tortura!

Por conta disso, mexer no smartphone enquanto ele está na tomada pode ser uma grande tentação, o que deixa muitas pessoas questionando: pode ou não pode?

6 perigos que usar o celular na tomada tem e muitos não sabiam:

1. Descarga elétrica nos dias de chuva

A primeira coisa é que é muito perigoso usar seu smartphone na tomada em dias de chuva. Isso porque, durante tempestades, é possível que um raio atinja a rede elétrica da casa, gerando uma grande tensão que pode chegar até o celular. Esse perigo já era bem óbvio, né?

2. Falha ao usar cabos falsificados

Outro ponto é que, sempre que possível, use cabos e fontes originais. Basicamente, eles possuem componentes que mantêm uma tensão muito baixa para dar choque.

Vale lembrar que devemos usar a bateria do aparelho também original para manter a segurança.

3. Deixar o aparelho embaixo do travesseiro

Por essa você não esperava, mas se você tinha esse hábito, é hora de abandonar! Em suma, não durma com o celular carregando debaixo de um travesseiro.

Assim, você não abafa o aparelho, não esquentando-o e evitando uma explosão.

4. Atender a ligações

Em seguida, mais uma coisa para se fazer e manter a segurança é quando receber um telefonema desplugue o aparelho da tomada.

Desta forma, evita que ocorra um acidente caso tenha uma descarga elétrica. Inclusive, o mesmo vale para fones de ouvido.

5. Continuar usando na tomada mesmo depois da carga completa

As baterias atualmente funcionam em ciclos, ou seja, deixar o celular por muito tempo na tomada, mesmo depois da carga completa, vai desregular os ciclos de recarga.

Isso porque, vai carregar mais do que o necessário, sem contar que você vai gastar mais energia e gerar até um superaquecimento no carregador e no celular.

6. Carregar em locais úmidos

Por fim, a última dica é não carregar o celular em lugares úmidos, como o banheiro, para evitar choques.

Também é importante não conectar ou desconectar o carregador com as mãos molhadas.

Assim, seguindo nossas recomendações, dá sim para usar o celular enquanto carrega, com segurança.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!