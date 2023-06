Entregador de aplicativo humilha haitiano que cancelou pedido em Anápolis e caso vai parar na polícia

Um haitiano morador de Anápolis, de 35 anos, teve de recorrer às autoridades após vivenciar um episódio de racismo.

O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (23), logo após ele fazer um pedido de café da manhã via aplicativo.

Conforme descrito pela vítima, a entrega atrasou e estava demorando muito para chegar, o que fez com ele cancelasse o pedido.

Momentos depois, o entregador chegou no endereço muito insatisfeito e nervoso.

Uma discussão se iniciou e logo tomou maiores proporções, que seria quando as ofensas teriam começado.

Expressões como “preto”, “fala enrolado”, “desgraça” e “você nem é do Brasil” teriam sido usadas pelo entregador para ofender o haitiano.

Com os dados do profissional em mãos, por conta das informações disponibilizadas no aplicativo de comida, o homem procurou a Polícia Civil (PC).

O caso foi registrado como injúria racial e deve ganhar novos desdobramentos.