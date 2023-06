Morte de Leandro completa 25 anos e Leonardo faz homenagem emocionante: “eterna saudade”

Na sexta-feira (23), completaram-se exatos 25 anos da morte do cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. Ele faleceu em 1998, devido a um câncer raro no tórax, e foi homenageado pelo irmão e companheiro de estrada, que expressou a falta que sente com os dizeres “Eterna saudade”.

Na publicação, feita no Instagram, o cantor utilizou uma foto dos dois ainda jovens, embalada pelo sucesso “Não aprendi a dizer adeus”, na qual estão segurando enxadas e posando com o tradicional visual de calça jeans e camisa social. À época da morte, o músico tinha apenas 36 anos.

Um dos maiores legados do cantor, para além das obras musicais deixadas, é a Casa de Apoio São Luiz, em Aparecida de Goiânia.

Fundada à pedido de Leandro, a instituição atende pacientes diagnosticados com câncer e dispõe de um acervo do cantor.

Apesar de ser mais conhecido pelo nome artístico, o cantor se chamava Luiz José da Costa, nascido no da 15 de agosto de 1961.

Foi criado na cidade de Goianápolis, à 50 km de Goiânia, juntamente com sete irmãos.