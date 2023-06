Motorista de aplicativo fica animado após receber mensagem informando como seria o pagamento

Viralizou no Instagram o vídeo de um motorista de aplicativo se divertindo com as mensagens que recebeu de um cliente e os internautas não seguraram as risadas.

O perfil ‘Image Trip’ divulgou o caso sem identificar os envolvidos. Nas imagens, é possível ver o condutor abrindo o chat do cliente e rindo da situação.

“Boa tarde, só pra avisar que vou efetuar o pagamento aqui na chegada. É porque meu amigo aí vai querer te pagar com b*qu*te. Fica atento”, disse o garoto ao profissional.

“Esse é o maior ch*pad*r de r*la, irmão. Cuidado aí!”, finalizou o jovem, que visivelmente estava pregando uma peça no colega.

Aparentemente, o amigo teria acionado uma viagem para o passageiro para eles se encontrarem. Porém, o colega que embarcou não sabia da brincadeira e ficou perdido com as risadas do motorista.

Nos comentários, os internautas também não perdoaram. “Essas risadas são de felicidade por achar que vai receber o pagamento em dobro”, disse uma pessoa.

“Se fazem uma brincadeira dessa comigo, eu juro que nem sei onde enfiar a cara”, comentou outra usuária.

Veja!