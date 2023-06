Acerto de contas em bar deixa duas mortes e uma pessoa gravemente ferida

A madrugada deste domingo (25) foi marcada por tragédia e terror para os moradores do município goiano de Campos Verdes.

Isso porque três pessoas foram baleadas em um bar da cidade, sendo que duas foram a óbito e uma ficou gravemente ferida.

Os disparos de fogo chamaram a atenção de vários locais, que assustados com a situação, acionaram a Polícia Militar (PM).

Chegando lá, as autoridades conseguiram apurar que uma dupla chegou de moto e começou a atirar contra um dos homens, de 31 anos, que foi atingido com nove tiros.

A vítima chegou a ser atendida e encaminhada com urgência para o Hospital Municipal de Campos Verdes, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos.

Um outro homem que estava no bar no momento do crime também foi atingido no fogo cruzado, mas faleceu no mesmo instante.

Uma mulher, de 43 anos, foi a terceira vítima do episódio, e também a única sobrevivente.

Ela recebeu o atendimento inicial na unidade hospitalar do município e então foi encaminhada para Ceres, para que pudesse tratar as perfurações que sofreu na região do peito.

Os responsáveis pelo tiroteio fugiram e seguem sendo procurados pelas autoridades.