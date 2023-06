Bebê morre misteriosamente após passar mal durante festa de casamento

A morte trágica de um bebê ocorreu em Nova Gama na manhã deste domingo (25), após uma festa de casamento. De acordo com a mãe, de 24 anos, a criança parou de respirar sem motivos aparentes.

O Portal 6 apurou que a cuidadora foi até a celebração de um casamento acompanhada do esposo e filha, que completou um mês recentemente, na noite de sábado (24). Ao chegar, como é de costume, ela amamentou e colocou a menina para dormir em uma cama disponível na casa.

Durante toda a noite, a mãe e o pai monitoraram a criança até que decidiram retornar para casa, pela manhã. Então, o pai teria pego a filha, acordada e aparentemente sem sinais de problemas.

Porém, a mãe notou que a bebê estava perdendo a cor no rosto e amoleceu o corpo, momento em que gritou por socorro. O irmão do esposo logo iniciou uma manobra de desengasgo, o que fez a criança começar a chorar. Apesar dos esforços, ela continuou desacordada, sendo encaminhada e socorrida imediatamente na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Jardim Lago Azul.

A equipe médica tentou animar a menina, no entanto, ela não resistiu e veio a óbito. Até o momento, não foi possível identificar o que teria causado a morte, visto que, segundo a mãe, a bebê não teria apresentado sinais de engasgo e nem foi amamentada no momento do ocorrido..

Ainda de acordo com a genitora, a menina era bem tratada e estava com todas as vacinas e consultas em dia. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).