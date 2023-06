Bombeiros de Anápolis fazem alerta para evitar mortes por afogamento nas férias

A temporada de férias está chegando e o Corpo de Bombeiros compartilhou um alerta para que os goianos possam se prevenir de acidentes em lagos e rios.

Todos os anos, centenas de pessoas passam a temporada em locais que possuem grande quantidade de água, como, por exemplo, no Rio Araguaia. Por conta da quantidade de visitantes, afogamentos ainda são uma forte realidade.

Responsável pela “Operação Férias”e comandante do 3º Batalhão de Bombeiros Militares (3º BBM) de Anápolis, o Tenente Coronel Altieri revelou ao Portal 6 que, apenas em 2022, 54 pessoas perderam a vida por afogamento em Goiás.

Nestes primeiros meses de 2023, o número de óbitos já está em 21. Sendo que existem dois batalhões com equipes especializadas: o 1º BBM, que atende a região Sul do Estado e é de Goiânia, e o 3º BBM, que atende a Região Norte de Goiás e fica em Anápolis.

E o alerta é justamente por esses altos índices. Através de vídeo, o comandante apresentou cuidados que devem ser tomados para evitar fatalidades.

Dentre as orientações, foram mostrados os tipos de colete salva-vidas disponíveis no mercado e que são fundamentais para a proteção de quem deseja se divertir na água.

O Tenente Coronel explicou que é crucial verificar se o equipamento é homologado pela Marinha do Brasil. Também é importante escolher aquele que se adeque ao tamanho e peso específico de quem irá usá-lo.

Ainda foi ensinado, no vídeo, como vestir corretamente os modelos, cada um com as próprias especificidades.

Além dessas orientações, as equipes de mergulhadores ainda estarão mobilizadas durante todo o período, a fim de proteger e fazer resgates de banhistas durante julho.