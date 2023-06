História de garotinho goiano que trabalhava para sustentar família volta a arrancar lágrimas na internet

Nos últimos dias, são varias as pessoas que estão se emocionando ao relembrar a história do pequeno Cauã, menino que ficou conhecido por sustentar a própria família com apenas 09 anos.

O caso ganhou repercussão em 2020. O garotinho se viu obrigado a pegar na enxada para capinar lotes, já que a avó dele estava com problemas de saúde e não conseguia trabalhar.

No Instagram, a página Razões Para Acreditar postou um vídeo onde o garoto afirma que dormia muitas vezes com fome, por não ter o que comer dentro de casa.

Além disso, ele e a avó viviam em situação de extrema pobreza, morando em um barraco de lona, erguido sob um chão de terra batida.

Buscando tirar a família dele dessa situação, Cauã afirmava sonhar em fazer parte da Polícia Militar (PM). Ao saber disso, membros da corporação chegaram a organizar uma surpresa para o garotinho.

Assim, uma equipe de policiais fez uma festa de aniversário para o menino, participando da campanha para ajudar com doações.

Na quinta-feira (22), a PM repostou um vídeo da Razões Para Acreditar, revelando a virada de chave na vida de Cauã e da avó.

Isso porque a vaquinha acabou arrecadando mais de R$ 280 mil para que eles pudessem construir uma casa própria. A meta inicial era de R$ 95 mil.

Graças à força dos usuários que participaram das doações, o garotinho finalmente pode dizer que tem uma casa boa para viver com dignidade.