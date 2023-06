Psicóloga goiana faz sucesso nas redes sociais discutindo saúde mental com bom humor

Uma psicóloga goiana vem chamando a atenção nas redes sociais, acumulando mais de 1,3 milhão de curtidas, 18 mil seguidores e milhares de visualizações no TikTok a cada vídeo postado na rede social.

Mais conhecida pela alcunha PsiCandace, Candace Guimarães contou ao Portal 6 que começou a produzir conteúdos há cerca de um ano, assim que se formou pela Universidade Federal de Catalão (UFCat).

“Eu não gostava dos vídeos de psicologia que eu via, pois achava os temas abordados de uma forma muito rasa. Então meu namorado me falou ‘por que você não faz esses vídeos, de uma forma que você gosta?’, e aí eu comecei”.

Assim, a profissional de saúde começou a criar as próprias produções, alternando entre tópicos mais bem humorados, mas também abrindo espaço para dialogar com os usuários que chegavam com perguntas para ela.

Aos poucos, Candace começou a ter cada vez mais seguidores e viu o número de reproduções dos conteúdos dela bater acima da casa de meio milhão, algo que ela jamais esperou que fosse acontecer.

E o que começou de forma despretensiosa acabou gerando resultados profissionais para ela também. “Praticamente todos meus pacientes hoje me conheceram por causa dos meus vídeos”, afirmou.

Além disso, a psicóloga apontou que muitos dos seguidores dela que fazem faculdade já chegaram a pedir ajuda para fazer trabalhos acadêmicos e recomendações de leituras, por gostarem das reflexões levantadas.

Atualmente, a jovem goiana divide a rotina dela entre fazer os vídeos para a rede social, atendimento em clínica e estudos para o mestrado, iniciado na Universidade Federal de Goiás (UFG).

“Para conciliar tudo isso eu tive que reduzir um pouco os atendimentos, pois a carga horária estava muito pesada com tudo isso. Mas não atrapalha a fazer os vídeos, é bem tranquilo essa parte”, destacou.

Por fim, Candace apontou que é importante conversar sobre as questões sociais que formam o indivíduo, e não tratar temas sérios que envolvem a saúde mental de forma rasa.