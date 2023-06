Domingo (02) tem festival com Zé Neto e Cristiano, Ana Castela, Luan Santana e grandes nomes em Goiânia

Grandes estrelas do sertanejo, como Zé Neto e Cristiano, Ana Castela e Luan Santana se reúnem no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, já no próximo domingo (02) para o Premiere Villamix.

A edição deste ano promete entregar uma proposta completamente repaginada, com uma nova identidade e um line-up para agradar os mais diversos gostos, passando pelo pagode, eletrônico, funk e, obviamente, o sertanejo.

Além dos artistas acima, também marcarão presença Gustavo Mioto, Pedro Sampaio, Ryan SP, Menos é Mais, Sevenn, Kvsh, Os Parazim e Malifoo.

Os ingressos para os shows variam entre R$ 40 a R$ 2.080, podendo ser divididos em até 10 vezes sem juros tanto, on-line como na forma física e estão disponíveis para venda no site www.totalacesso.com ou na loja oficial do VillaMix.

Algumas das opções ainda contam com a compra solidária, e os alimentos poderão ser entregues no dia do evento.