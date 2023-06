Grávida, esposa de jogador de poker que morreu após ganhar R$ 100 mil faz despedida emocionante na internet

Apenas um dia após ganhar um campeonato de Poker, Marco Aurélio Rocha da Silva faleceu em um acidente de carro na BR-060, em Abadia de Goiás, deixando a esposa grávida de quase nove meses.

Em uma postagem do Instagram, Thayná Lacerda compartilhou com os seguidores o orgulho que tem do esposo. “A dor que tá aqui acho que nunca vai passar. Você foi embora sendo campeão daquilo que sempre quis”, escreveu na legenda.

“Eu sempre fui sua maior incentivadora e vou continuar aqui traçando nossa história, lutando pelos nossos sonhos e cuidando daquilo que você me deixou de mais precioso: nosso tesourinho!”

Aos 47 anos, Marco era conhecido em Guapó, onde morava, pelo talento no jogo. No sábado (24), ele havia ganhado R$ 100 mil em um campeonato da Federação Goiana de Poker, conquistando o título de High Roller.

Então, no início da manhã deste domingo (25), enquanto dirigia um Chevrolet Prisma, o homem se chocou contra uma placa de trânsito na BR-060. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, mas o homem faleceu no local.