Bairro mais nobre de Anápolis, Jundiaí tem até hino oficial aprovado por lei

Muitos não sabem, mas o Jundiaí, o bairro planejado mais antigo de Anápolis e um dos mais famosos, tem até um hino próprio.

Repleto de lojas, escolas, bancos, praças, parques e uma vida noturna extremamente agitada, a região, desde 2011, tem um hino oficial, assinado pelo então prefeito Antônio Gomide (PT).

De autoria do professor e mestre em patrimônio cultural Tiziano Mamede Chiaroti, retrata em cinco estrofes a origem do bairro, as atrações e características que o tornam único no município.

O professor comenta que, sendo morador do Jundiaí há bastante tempo, teve a ideia de compor algo em homenagem à localidade ainda em 2010, pouco após a inauguração do Parque Ipiranga.

Na época, Tiziano atuava como diretor do Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho e, durante uma conversa entre amigos, foi implicado por um colega que residia na Jaiara.

Acontece que o bairro em questão há tempos tinha um hino próprio, diferentemente do Jundiaí. Ao Portal 6, o autor do hino revelou que esse foi o estopim para redigir o material.

Então, escreveu a letra, com a composição da melodia ficando a cargo de Giovani Tronconi e Roberto Brenner. Após isso, a ideia foi apresentada como um projeto de lei, sancionado finalmente em 2011.

Confira o hino abaixo!