MPGO abre 445 vagas para estudantes e formados oferecendo até R$ 2.640 por mês

O Ministério Público de Goiás (MPGO) abriu dois editais, tanto para pós-graduandos quanto graduandos nesta segunda-feira (26). Serão, 177 vagas para aqueles que buscam estágio de pós-graduação, sendo que 94 são na área do direito. Já os graduandos terão 268 vagas, 180 no direito.

Além disso, o MPGO ainda formará um cadastro reserva. A seleção visa preencher as vacâncias e aquelas vagas que serão liberadas em julho deste ano.

Graduação

O estágio para graduandos de 05h diárias em regime presencial possui bolsa-auxílio de R$ 1.320, mais auxílio-transporte. Poderá concorrer quem for regularmente matriculado em curso de graduação a partir do quinto período ou terceiro ano em uma instituição de ensino, com frequência efetiva.

Pós-graduação

A remuneração dos estagiários de pós é de R$ 2.640, com direito a auxílio-transporte, carga horária de 06h diárias no período vespertino e possibilidade de home office.

Para participar, é necessário estar matriculado em uma instituição de ensino, com frequência comprovada, em um curso de pós-graduação de pelo menos 360 horas. Também, o candidato deve ter estágio previsto no projeto pedagógico do curso.

Interessados devem realizar as inscrições por meio do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) a partir de 05 de julho até às 12h de 20 do mesmo mês. Vale destacar que não há taxa de inscrição.

As provas online serão aplicadas no mesmo período e os candidatos pós-graduandos ainda serão submetidos a uma entrevista, com possibilidade de análise curricular e aplicação de prova prática ou discursiva, a depender da área.

Os resultados finais serão divulgados no dia 17 de agosto.