Noiva expulsa cunhado do casamento e o motivo surpreende todos os convidados

Uma noiva decidiu contar no Reddit a experiência ruim que vivenciou no dia do próprio casamento e como foi preciso expulsar o cunhado do evento. O caso viralizou.

Sem se identificar, a mulher disse que sempre sonhou com a grande noite, com cores padronizadas, enfeites floridos e organização. Porém, o irmão do noivo conseguiu estragar a ordem.

“Conseguimos o local dos nossos sonhos, a confeitaria perfeita e uma decoração incrível. Toda a estética foi inspirada em contos de fadas e nossa decoração era em tons amadeirados e verde escuro”, disse.

“Meu cunhado, irmão do meu marido, foi um dos padrinhos e veio me perguntar se eu me importaria com ele indo ao casamento usando um vestido. Eu disse que não e dei a ele as diretrizes quanto a cor dos vestidos”.

Ela conta que os dois se entenderam e o assunto foi encerrado. O problema foi a atitude que o familiar do parceiro teve na hora de entrar na igreja: entrar com um vestido rosa pink.

“Perguntei a ele o que ele tinha feito com as cores que eu indiquei e ele disse que não gostou de nenhum vestido verde escuro. Perdi a paciência e mesmo depois do meu marido tentar conversar com ele, ele insistiu em usar a peça pink”, relembrou.

“Eu então dei um ultimato: ou ele trocava o vestido pelo terno reserva do meu marido, ou ia embora”, revelou a noiva. No entanto, agora, ela começou a acreditar que poderia ter agido mal.

“Estou começando a considerar a possibilidade de eu ter exagerado na minha reação. Meu marido e minhas madrinhas disseram que eu não exagerei, mas eu realmente agi certo?”, questionou no Reddit.

Os internautas ponderaram que, se o homem tivesse sido irredutível, então não houve exageros, já que se tratava do dia mais importante da vida dela.