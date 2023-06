Uma das coisas mais almejadas entre os usuários do Instagram é conquistar o tão almejado verificado na plataforma. Para a felicidade de muitos, o aplicativo fornece uma maneira rápida e fácil de verificar seu perfil no Instagram.

Por meio desse método simples, você será capaz de obter o tão desejado ícone de verificado em apenas quatro passos e, dessa maneira, se tornar um destaque na plataforma.

Quer saber como? Leia até o final!

Aprenda como verificar seu perfil no Instagram de um jeito fácil

É comum que, ao vermos uma conta verificada no Instagram, pensarmos que é necessário ter status, fama e até uma boa quantia em dinheiro para consegui-lo.

No entanto, a realidade para a obtenção do item está bem diferente do que muita gente pensa. Isso porque, ao contrário do que se espera, é possível verificar seu perfil no Instagram por meio de um método fácil e rápido.

Dessa maneira, você conseguirá obter o seu tão sonhado verificado no Instagram em pouco tempo sem que tenha que pagar nada para isso. Além disso, por meio dessa tática, você ainda conseguirá atrair novos seguidores para o seu perfil por conta do seu mais novo “acessório”.

Para conseguir verificar o seu perfil no Instagram, o primeiro passo que deve ser tomado é entrar em uma conta na plataforma que tenha um perfil verificado.

Depois disso, é necessário clicar no ícone de verificado, de coloração azul, que fica próximo ao nome da conta do perfil do usuário no Instagram.

Logo em seguida, o usuário deve clicar no botão e entrar na lista de espera do Meta Verified, que vai aparecer na parte de baixo da tela do aparelho.

Após clicar neste item, basta você aguardar a liberação da plataforma que, em poucos dias ou semanas, o seu perfil estará verificado da forma como desejou.

