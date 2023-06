Câmeras mostram diversos homens indo na porta da vítima de espanhol em Anápolis

As incessantes batidas na porta e toques de campainha por parte de homens se tornaram uma espécie de praxe na vida da anapolina Mayara Ribeiro, de 28 anos.

As ações corriqueiras ocorreram após a jovem ter fotos vinculadas a perfis falsos no Instagram que a anunciavam como garota de programa e situavam o endereço da residência em que ela mora. Tudo isso foi comandado pelo ex-namorado da mulher, o espanhol Jesus Alfaro Vazquez, de 39, com quem ela teve um breve relacionamento, de pouco menos de um mês.

Não contente pelo fim da relação, que ocorreu em dezembro de 2022, o estrangeiro passou a procurar a ex e a família diversas vezes na tentativa de uma reaproximação, o que causou insegurança e resultou em um medida protetiva em contra ele.

Vídeos captados por uma câmera de segurança local e obtidos pelo Portal 6 mostram ao menos cinco homens indo até a porta da residência da vítima, em Anápolis.

Em uma das gravações, uma viatura da Polícia Militar (PM) chega até o local e aborda um um indivíduo que está parado em frente ao portão da casa, com um celular na mão.

Já em outra, é mostrado um homem de camiseta cinza parado em frente ao imóvel, com um aparelho telefônico na mão. Ele bate na porta da propriedade uma vez, mas, ao não obter uma resposta, retorna ao veículo.

Nas redes sociais, a mãe da jovem, Neide Ferreira Lima, afirmou que devido a intensa procura, a filha teve que vender a casa em que morava.

Ela também alegou que foi ameaçada pelo espanhol ao enviar um áudio falando mal de um vereador da cidade, que foi responsável por ajudar a filha a conseguir um emprego na Prefeitura, após entrar em contato para tentar resolver a situação.

“Entrei em contato para ver se ele parava de mandar homens na porta da minha filha. Ela teve que vender a casa dela por esse problema. Ele me ameaçou falando que ia mandar para minha filha homens na porta dela, se eu não gravasse um áudio falando do vereador. Falei mal desse vereador, para proteger ela […]”, disse.

Conforme reportagem exclusiva do Portal 6, além de Mayara, o estrangeiro também realizou uma ação semelhante com outra mulher da cidade, da qual guardava até fotos íntimas.

“Eu não tenho mais vida, eu tenho que tomar remédio pra dormir. Vai homem de dia, de madrugada, 05h da manhã, não tenho sossego”, desabafou Mayara.

Segundo a vítima, o homem não pode mais voltar ao Brasil, devido ao risco de ser preso pela medida protetiva e ao processo de calúnia instaurado por ela.

De acordo com a jovem, o espanhol ainda contratou um escritório de advocacia em Anápolis para tentar derrubar a ação.