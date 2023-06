Greve dos motoristas de ônibus na Grande Goiânia é suspensa

O Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia (Set) afirmou, em nota, que a greve dos motoristas de transporte público da Grande Goiânia, que estava prevista para ocorrer nesta sexta-feira (30), foi suspensa.

Em reunião realizada na tarde desta quarta-feira (28), empresas do transporte coletivo ofereceram um reajuste de 9,5% a partir de 1 de março e mais 1,5% a partir de setembro, proposta aceita pelo Sindicoletivo, que representava os motoristas.

Anteriormente, a categoria havia negado os 7% oferecidos pelo Set.

Havia o risco de, caso a greve realmente ocorresse, mais de 461 mil cidadãos que utilizam o sistema de transporte coletivo diariamente fossem impactados.

“O resultado final foi positivo para todos, especialmente para a população de Goiânia e das cidades que compõem a Região Metropolitana, para que não houvesse paralisação de serviço”, ressaltou Adriano Oliveira, presidente do SET.

“O que se buscou tanto por parte do sindicato das empresas como pelo sindicato dos trabalhadores foi uma solução que evitasse a paralisação do serviço, tendo em vista que é extremamente penoso não só para quem é o usuário do transporte, mas para toda a população”, completou.