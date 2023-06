Lançado concurso público com vagas de nível médio, técnico e superior em 11 municípios de Goiás

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), lançou na última segunda-feira (26) o edital referente a 22 vagas para os cargos de técnicos administrativos em diversas áreas.

As oportunidades são para os níveis médio e superior Urutaí, Cristalina, Ipameri, Trindade, Ceres, Rio Verde, Iporá, Morrinhos, Posse, Campos Belos e Hidrolândia.

Quanto às remunerações, os valores variam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, com a jornada de trabalho sendo de 20h ou 40h, dependendo do cargo.

As inscrições vão do dia 11 de julho a dez de agosto, podendo ser feitas no site do instituto Verbena. O valor da inscrição é de R$ 120 para os cargos de ensino médio e técnico, e de R$ 140 para os cargos de Ensino Superior.

A prova objetiva para todos os cargos está prevista para ser aplicada em 27 de agosto. Já o resultado final do concurso, segundo o cronograma, está previsto para o dia 28 de setembro.

Confira os cargos e as respectivas cidades: analista de tecnologia da informação – Urutaí; assistente em administração – Cristalina, Ipameri, Trindade, Urutaí, biólogo – Ceres; contador – Rio Verde; médico – Urutaí; odontólogo – Iporá; psicólogo/área: Clínica – Urutaí; técnico de laboratório/area: biologia – Ceres, técnico de laboratório/area: eletrotécnica – trindade.

Há também as vagas: técnico de laboratório/área: informática – Posse e Urutaí; técnico de laboratório/área: química – Morrinhos e Posse, técnico de tecnologia da informação – Campos Belos e Iporá, técnico em agropecuária – Campos Belos e Hidrolândia, tecnólogo / área: gestão pública – Cristalina e Urutaí.

Para mais informações, consulte o edital.