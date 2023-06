MP recomenda que Prefeitura de Goiânia acolha quase mil animais abandonados e maltratados

Na última terça-feira (27), o Ministério Público de Goiás (MPGO) enviou uma recomendação à Prefeitura de Goiânia para acolher os quase 1.000 animais que serão despejados de um abrigo na capital.

Sem os recursos para cuidar animais de rua, o Abrigo Lar dos Animais recebeu ordem de despejo, o que foi comunicado diretamente à Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), no dia 02 de junho, e à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), no último dia 23.

O abrigo solicitou apoio para a retirada, transporte e acomodação dos animais, mas não recebeu retorno dos órgãos. Diante da falta de ação da Prefeitura, os grupo fez o pedido junto ao MPGO.

Com isso, a entidade recomendou que o município de Goiânia tomasse as providências para abrigar os pets dentro de 48h.

Encaminhado ao prefeito Rogério Cruz (Republicanos); ao secretário municipal de saúde, Durval Ferreira Fonseca Pedroso; e ao presidente da Amma, Luan Deodato Machado Alves; a solicitação também abre espaço para que a prefeitura encontre outra solução.

O abrigo estava localizado no Residencial Goiaz Park, onde acolhia cerca de 700 gatos e cachorros abandonados ou vítimas de maus-tratos.

A representação jurídica do projeto destacou que o abrigo foi custeado por doações particulares e que os problemas financeiros já eram de conhecimento da Prefeitura.

Os responsáveis pediram ajuda ao poder público anteriormente, mas não tiveram retorno.