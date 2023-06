“Não é só ela que está passando por isso”, diz dona de clínica que fez procedimento e deixou mulher na UTI

A dona da clínica de estética, responsável por fazer o procedimento no bumbum que levou a profissional autônoma Betânia Lima Guarda, de 29 anos, à internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Goiânia, alegou saber de outras mulheres que passaram pela mesma situação da vítima.

Em um áudio enviado pela proprietária, ela afirma que conversou com a advogada da empresa fornecedora dos produtos que a informou que o lote vendido pelo estabelecimento “veio errado”.

“Inclusive soube hoje que não é só Betânia que está passando por isso. Outras mulheres também foram afetadas por esse mesmo produto que eles venderam desse jeito, entende?”, diz.

Na sequência, ela ainda pede que, após a recuperação, a vítima entre com um processo judicial contra a empresa pelo atentado contra a vida dela.

“Quando ela melhorar e ficar boa, vamos sentar com a advogada e entrar com um processo da Betânia contra essa empresa, tá bom? Pelo atentado contra a vida dela”, destaca.

O Portal 6 entrou em contato com o Hospital Premium – local em que a mulher está internada – para solicitar o estado de saúde mas, no entanto, a unidade afirmou que não divulga informações dos pacientes.

Relembre

Betânia Lima Guarda foi hospitalizada na sexta-feira (23), após realizar um procedimento estético nos glúteos em uma clínica do Setor Urias Magalhães, em Goiânia.

De acordo com o ex-marido, a vítima havia comprado um pacote que incluía aplicações de “ácido hialurônico com um bioestimulador” no rosto e no bumbum, sendo a primeira um sucesso. Após realizar o processo no bumbum, a mulher acabou sentindo mal estar e desmaiou no local.

Em seguida, Betânia foi levada pela esteticista até um Centro Integrado de Atenção Médico (Cais) do mesmo setor. Já no local, um amigo da jovem foi contatado e a mulher foi encaminhada até o Hospital Premium, onde está desde o ocorrido.

Inicialmente, ela teria sido indicada a utilizar uma máscara de oxigênio, mas, devido a dificuldade de respiração, teve de ser sedada e entubada.