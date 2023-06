Pai atira em genro que teria agredido várias vezes a mulher: “perdi a cabeça’

Um homem atirou diversas vezes contra o próprio genro, na madrugada desta quarta-feira (28), no Bairro Jardim Santo Antônio, em Goiânia. O jovem fugiu para os fundos da casa, sem ser atingido, e o autor dos disparos afirmou que teria feito isso após “perder a cabeça”. Isso porque, conforme ele, o rapaz teria o costume de bater na filha dele.

O Portal 6 apurou que o sogro da vítima, de 47 anos, evadiu o local e retornou para a própria casa. Os agentes da Polícia Militar (PM) foram até ele e o encontraram visivelmente embriagado, acompanhado da esposa.

Ao ser interrogado, ele se justificou afirmando não aguentar mais ver as agressões cometidas pelo jovem, de 27 anos, contra a própria filha, admitindo assim os atos. Aos policiais, revelou que havia enterrado a arma em um canteiro de areia da casa.

Quando revistaram o local, encontraram uma pistola Taurus 9mm, acompanhada de dois carregadores municiados com 17 balas. O homem possuía o registro para a posse da arma, e foi então conduzido à Central de Flagrantes, juntamente com o genro.

Ambos relataram as respectivas versões do fato, sendo registrada a ocorrência de homicídio simples tentado. A Polícia Civil (PC) deve investigar as circunstâncias do crime e verificar a procedência da denúncia feita pelo pai.