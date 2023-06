Sem câmeras ou vigia, CMEI é arrombado e tem objetos furtados em Anápolis

Nas primeiras horas desta quarta-feira (28), mais um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) foi invadido e furtado em Anápolis.

Ao chegar no CMEI Mário Quintana, localizado no Setor Sul, um segurança notou que a porta estava aberta. Com isso, a Polícia Militar foi acionada e ficou constatado que houve uma invasão.

O crime aconteceu no momento em que não havia vigia no local. Sem testemunhas, os assaltantes levaram um monitor de computador, um teclado e um mouse, assim como um botijão de gás.

Para identificar quem teria sido responsável, a investigação buscou câmeras de segurança somente para descobrir que o CMEI também não as possui. Até o momento, não há maiores informações sobre os suspeitos.

Em nota, porém, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) afirmou em nota que “todas as unidades de ensino da rede possuem serviço de monitoramento”.

Vale destacar que, há apenas um mês, outra unidade foi furtada da mesma maneira. Na ocasião, o CMEI Carlos Drummond foi arrombado pela noite e os responsáveis levaram uma televisão.

Confira a nota da Semed na íntegra

A Secretaria Municipal de Educação informa que todas as unidades de ensino da rede possuem serviço de monitoramento e a empresa contratada foi acionada de imediato, durante a ação. Foi registrado um boletim de ocorrência e os objetos furtados serão ressarcidos pela empresa responsável pela vigilância.