Sem vagas disponíveis, famílias de Anápolis sofrem para matricular filhos na escola

O processo de alfabetização é uma das etapas mais importantes na vida de uma criança e faz parte de uma série de aprendizagens que o ambiente escolar proporciona, desde os primeiros passos na socialização até o conhecimento específico de disciplinas.

Algumas crianças de Anápolis, entretanto, estão sem condições de ter essa experiência, desde o início do ano.

Elas são moradoras do bairro Jardim Promissão, situado após a Base Aérea, no extremo norte da cidade.

A única unidade disponível na região é a Escola Municipal Dr. Adahyl Lourenço Dias, no bairro Santos Dumont, localizado bem ao lado. O grande problema, contudo, é que a escola não suporta mais alunos.

Exemplo disso é a história de Osmarina Neves Ferreira, de 41 anos, e o filho João Pedro, que atualmente tem 06 anos.

Ainda no final de 2022, e já com idade escolar, o garoto foi cadastrado para começar a estudar em 2023. Porém, a mãe foi surpreendida pela notícia de que não haviam vagas disponíveis e que ele havia sido inserido em uma lista de espera, com cerca de nove alunos na frente.

“Nos passaram que deveríamos matriculá-lo na escola do Recanto do Sol, que seria a outra mais próxima, mas não existe nenhum tipo de transporte que leve as crianças do bairro até lá, como existe para a escola daqui”, destacou em entrevista ao Portal 6.

“E como trabalho de diarista o dia todo, desde muito cedo até o fim da tarde, não tenho condições de ir levar e buscar ele a tempo”, complementou a genitora.

Francisca da Silva, mãe da pequena Raquel, de 05 anos, também é moradora do Jardim Promissão e vive uma situação muito semelhante.

“Tentei fazer a matrícula dela e os responsáveis me informaram que não tinha vaga e que, provavelmente, só iriam pegá-la com 07 anos, o que me assustou muito, porque ela ficaria muito atrasada nos estudos”, disse.

“Ainda me disseram que eu poderia continuar tentando a matrícula todo o final de ano, mas que provavelmente não iria conseguir, porque realmente não tinha o que fazer”, concluiu.

Maria Antônia dos Santos foi outra mãe ouvida pela reportagem. Ela informou que a filha Maria Isabel Nunes dos Santos, de 05 anos, também mora no bairro e aguarda pela disponibilização de uma vaga desde o início do ano.

“Ela já irá completar 06 anos em agosto e nada de resolvermos isso ainda”, lamentou.

O que está sendo feito

A fim de entender melhor a situação e saber quais medidas estão sendo adotadas para solucionar essa problemática, o Portal 6 entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Por meio de nota, a pasta informou que um projeto de ampliação da Escola Municipal Dr. Adahyl Lourenço Dias já está em andamento nas mãos da Secretaria de Obras.

Foi repassado também que já existe a previsão da assinatura de Ordem de Serviço para a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) no Jardim Promissão, no segundo semestre de 2023.