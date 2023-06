6 coisas que um homem gosta de fazer quando está apenas com os amigos no carro

As mulheres jamais vão entender isso, mas quando os homens estão com os amigos no carro acaba rolando algumas coisas que não é em qualquer ambiente que acontece.

Isso porque, ali naquele pequeno ambiente, eles podem ficar mais à vontade e fazer coisas que não fariam em público.

6 coisas que um homem gosta de fazer quando só está com os amigos no carro:

1. Comentar sobre paixões

Começando nossa lista, muitos homens aproveitam uma viagem com os amigos para falar sobre algumas paixões e amores platônicos.

Nessas horas eles soltam, sem papas na língua, quem está ocupando espaço no coração deles ou é mais um desejo.

2. Cantar a plenos pulmões suas músicas favoritas

Os homens aproveitam a presença dos amigos para cantar a plenos pulmões aquela playlist favorita do grupo.

Nessas horas, seja rock, rap, sertanejo ou o que for, a rapaziada se une e canta.

3. Refletir sobre os problemas da vida

Como não só de farra eles vivem, dentro do carro também param para refletir e ajudar o amigo sobre os problemas da vida.

Por exemplo, questões do trabalho, saúde, financeiro e assim por diante.

4. Falar coisas vergonhosas

Assim como as mulheres, quando estão com as amigas, falam de ciclo menstrual, experiências traumáticas e feridas abertas, os homens também fazem isso.

Isso quer dizer que eles conversam sobre o corpo, inseguranças e até fazem comparações.

5. Recomendações de barbeiro

Sim, os homens recomendam barbeiro um para o outro, e dentro do carro esse pode ser o momento perfeito!

Ali com todos juntos, eles podem levantar seus pontos positivos, preferências e assim por diante.

6. Contar os maus bocados vividos com a ex

Por fim, os homens não costumam falar da ex perto de qualquer um.

Por isso, eles preferem estar a sós com os amigos no carro para falar sobre isso, traumas e tudo mais.

