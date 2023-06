Casal morre após moto bater contra traseira de caminhão próximo a Pirenópolis

Um casal, composto por um homem de 57 anos e uma mulher de 45, veio à óbito em um acidente na GO-338, próximo à cidade de Pirenópolis, na tarde desta quarta-feira (28). Eles trafegavam em uma moto, de modelo Honda NXR, quando colidiram com a traseira de um caminhão.

O Portal 6 apurou que o condutor da motocicleta, identificado como Adélio Vieira, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a passageira, Jeza Mota, foi encontrada em estado grave e chegou a ser encaminhada ao Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (HEELJ), mas acabou falecendo na unidade.

A Polícia Militar (PM) compareceu ao local do acidente e registrou o ocorrido. O motorista do caminhão, de modelo Mercedes Benz, alegou não ter visto a moto e realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool.

Ele foi ouvido na Central de Flagrantes e liberado em seguida. Apesar dos graves ferimentos, os veículos tiveram avarias leves e foram retirados logo após a ocorrência.

O Instituto Médico Legal (IML) compareceu ao local e fez o recolhimento do corpo de Adélio. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo e lesão corporal culposa na direção de veículo.