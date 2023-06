“Ele disse que ia pagar alguém para meter uma bala na minha cabeça”, diz nova vítima do espanhol em Anápolis

Depois da publicação exclusiva do Portal 6, revelando a situação da anapolina Mayara Ribeiro, de 28 anos, que teve a vida virada do avesso após o término de um relacionamento com o espanhol Jesus Alfaro Vazquez, de 39, uma nova vítima do estrangeiro rompeu o silêncio e revelou que procurará a polícia para denunciar o que passou com o empresário.

Em entrevista à reportagem, a mulher, de 29 anos, que preferiu não ser identificada, conta que conheceu o homem em julho de 2022, por influência de uma amiga, durante uma viagem à Espanha. O que para ela seria um envolvimento passageiro de apenas uma semana, se transformou em quatro meses de pesadelo.

Após colocar um fim no breve relacionamento, ela conta que viu a vida virar um inferno por conta da incessante procura do estrangeiro para retomar o caso.

Tomada pelo medo, ela retornou até Portugal – onde morava na época – para fugir das intimidações do homem. Mesmo assim, sem êxito.

“Ele foi atrás de mim em Portugal, pagou algumas pessoas para irem até lá para tentar achar a minha família, que mora lá, e me achar […] Ele chegou a ir até lá procurar meus parentes, ameaçar meus irmãos e meu pai, e deixou minha família inteira em pânico. Abri uma denúncia contra ele em Portugal, mas não adiantou nada”, disse.

Em uma determinada ocasião, ela conta que o estrangeiro chegou a afirmar que iria esquartejá-la com um aparelho de cortar madeira – que tinha dentro do carro – e assassinar toda a família dela, caso a relação não fosse retomada.

Assustada, a vítima tentou, por mais uma vez, fugir das investidas do espanhol, retornando para o Brasil. Mas nem mesmo a distância foi capaz de impedi-lo de continuar com as intimidações.

Ao descobrir o paradeiro da jovem, o homem passou a criar perfis e anúncios falsos que tratavam a vítima como uma garota de programa – mesma tática sofrida pela anapolina Mayara Ribeiro.

Não o bastante, ele ainda teria enviado fotos íntimas da mulher para colegas e conhecidos dela de Anápolis na tentativa de constrangê-la na cidade.

“Ele criou anúncios falsos na Espanha e no Brasil que me vinculavam como garota de programa. Meu telefone não parava, tive que trocar de número. Inúmeras pessoas me mandavam mensagem no Instagram avisando que esse cara mandou fotos minhas, falando que eu tinha roubado ele, que eu era prostituta… Ele acabou com a minha vida”, relembra.

Ela ainda revela que Jesus teria vindo para o Brasil na tentativa de levá-la de volta para a Espanha. Ao escutar o não, ele fez gravíssima ameaça, ao dizer que iria ‘pagar alguém para meter uma bala na cabeça dela’.

De acordo com essa vítima, as intimidações e perseguições de Jesus chegaram ao fim em novembro do ano passado – período que bate com possível início de investida do espanhol com Mayara.

Mas, desde então, ainda não tinha tido coragem para denunciar as ações. Contudo ela ressalta que a perspectiva mudou após a publicação do relato vivido por Mayara.

“Achei que esse inferno não teria fim nunca […] Esse cara precisa pagar por tudo que ele já fez. É desumano demais o que ele faz e se não pararem ele, ele vai continuar fazendo vítimas […] O que for preciso, eu vou fazer”, destaca.