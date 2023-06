Identificada vítima de acidente fatal na BR-153, entre Goiânia e Anápolis

Na manhã desta quinta-feira (29), uma equipe da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), foi acionada para atender um acidente com vítima fatal na BR-153, entre Anápolis e Goiânia.

O Portal 6 apurou que a vítima, Celio Souza Santos, de 33 anos, estava conduzindo uma motocicleta Honda/CG 125 Titan na altura do KM 497, quando foi fechada por um caminhão, com o motorista não identificado.

Para desviar, Celio jogou a moto para a direita, no sentido do acostamento, momento no qual colidiu com outro caminhão, que estava parado.

O condutor do veículo de grande porte com o qual o motociclista foi de encontro, afirmou que realizou a parada momentaneamente, para aguardar um terceiro rapaz que iria ajudar na descarga dos pisos de cerâmica, que estavam acoplados no reboque.

A vítima teve o óbito constatado por uma equipe da concessionária Triunfo Concebra.

O motorista que havia causado o acidente não aguardou o resgate e evadiu do local.