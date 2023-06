Influencer goiano revela quanto custa manter uma Hilux e valor vai te surpreender

O influenciador goiano e especialista na venda de carros, Rafael Cardoso, publicou um vídeo no Instagram que recentemente voltou a circular entre os internautas, tratando do preço necessário para se manter uma Hilux SRX, sonho de tantos brasileiros.

Porém, para quem almeja finalmente ser dono da máquina, é necessário ter em mente que os custos envoltos nos cuidados e manutenção do veículo são bastante elevados.

Para começar, Rafael revela que o preço do veículo, modelo 2022, após uma procura mais dedicada, varia em torno de R$ 280 mil. Logo de cara, a primeira despesa é o IPVA, que no estado de Goiás é de 3,75% do valor do carro, correspondendo a R$ 10,5 mil por ano.

Mais caro do que o imposto, fica apenas o seguro, que em média para este modelo, é encontrado no valor de RS 13 mil anualmente.

Agora, supondo que sejam rodados 20 mil Km em 12 meses de uso. Neste caso, o indicado é realizar ao menos duas revisões, trocar o jogo de pastilhas uma vez e, obviamente manter o nível de óleo adequado. Assim, lá se vão mais R$ 3,9 mil.

Ainda, há o custo referente a troca de pneus, que devem ser feitas visando maior segurança ao motorista, em média de uma vez a cada dois anos. Com as quatro rodas, o ficam no valor de R$ 6 mil ao total, ou seja, anualmente, R$ 3 mil.

Somando todas essas despesas, e desconsiderando outros eventuais problemas que possam aparecer e exigirem maiores cuidados, resulta a soma de R$ 30,4 mil por ano, ou R$ 2.533 mensalmente.