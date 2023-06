Jovem que foi parar na UTI após cirurgia no bumbum em Goiânia faz alerta; assista

Internada após realizar um procedimento estético no bumbum, Betânia Lima Guarda, de 29 anos, gravou um vídeo nesta quinta-feira (29), com a atualização do quadro clínico.

“Passando aqui para falar que eu tive uma melhora muito boa no meu quadro clínico, uma melhora bem significativa. Graças a Deus a parte pior já passou, agora é só aguardar pra retornar pra casa”, informou.

Betânia também deixou um alerta para todas as pessoas que desejam realizar algum procedimento, seja ele estético ou não.

“Quando vocês forem fazer qualquer procedimento, seja estético ou qual for. Infelizmente eu acabei nas mãos de uma pessoa bem irresponsável, mas isso já está nas mãos das autoridades”.

Em áudio enviado à advogada da empresa fornecedora dos produtos, a dona da clínica de estética recebeu a informação de que o lote utilizado para os procedimentos estaria vencido.

De acordo com a proprietária, o caso de Betânia não é o único e que ela sabe de outras pacientes que passaram pelo mesmo problema.