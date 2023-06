Na manhã desta quinta-feira (29), uma criança de oito anos foi vítima de um acidente de trânsito fatal em Goianira. A tragédia aconteceu quando o garoto estava tentando atravessar a GO 070.

O Portal 6 apurou que uma mulher de 62 anos foi até o Atacarejo Batista, no bairro de Nova Goianira, para pagar contas acompanhada do menino de oito anos. O garoto estava com uma bicicleta, em que montou para fazer o retorno para casa.

Ao atravessar a rodovia, um carro branco colidiu contra a criança, a arremessando junto com a bicicleta. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, mas a criança não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Polícia Técnico-Científica compareceu ao local, assim como uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) para analisar a cena do crime e recolher o corpo.

Como o carro responsável pelo atropelamento não prestou socorro, ainda não há informações sobre o motorista. No entanto, foi encontrado um retrovisor com características de ser de um VW Gol.