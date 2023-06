Nova edição do Piri Gastrô tem show confirmado de Alceu Valença

Pirenópolis será agraciada com a 2ª edição do Piri Gastrô. E para animar a noite, Alceu Valença, um dos maiores ícones da Música Popular Brasileira (MPB), subirá ao palco.

No dia 26 de agosto, a partir das 18h, o talentoso pernambucano apresentará a turnê intitulada “Alceu Dispor”, no Beira Rio.

O show trará no repertório canções consagradas ao longo da carreira do artista, tais como “Tropicana”, “Girassol” e “Táxi Lunar”, entre outras.

O Piri Gastrô é um festival itinerante que está percorrendo diversas cidades de Goiás, mas que teve origem em Pirenópolis.

Agora, retorna para uma nova edição, promovendo novamente o conjunto música e gastronomia, com a proposta de reunir amigos e familiares em um ambiente único.

Os ingressos promocionais para o Piri Gastrô já estão à venda no site IngressoS.A e nos pontos oficiais em Goiânia (Umuarama Harley-Davidson e Café Carino) e Pirenópolis (Tilapatur). Os preços são de R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira).

Aqueles que não são estudantes ou beneficiários da lei da meia-entrada, podem optar pelo ingresso solidário, no valor de R$ 70, que inclui um desconto mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível no dia do evento.