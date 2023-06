Chão cede e trabalhador morre soterrado durante deslizamento de terra, em Abadiânia

Um idoso, de 64 anos, morreu soterrado durante uma obra na estrada 3 veredas, em Abadiânia. O caso aconteceu na quinta-feira (29).

Conforme apurado pelo Portal 6, ao chegar no local, um trabalhador notou uma rachadura próximo a uma vala, usada para o escoamento de água, e tentou avisar aos demais que a estrutura iria desabar.

Neste momento, a vítima ainda tentou correr para se salvar, mas foi atingida pelo deslizamento de terra que o soterrou. Os outros homens presentes no local ainda tentaram resgatar o idoso, mas não conseguiram localizá-lo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou até a área. Minutos após a chegada, os agentes encontraram o corpo da vítima já sem sinais vitais.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) de Anápolis foi chamada, esteve presente no local e constatou o óbito do homem.

O Instituto Médico Legal (IML) também compareceu na área para realizar a perícia e fazer a retirada.