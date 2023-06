Com ‘bate-volta’ de jatinho e almoço em restaurante clássico, goianiense viraliza no TikTok ao mostrar rotina de férias

Jatinho particular, compras em lojas de luxo e, para finalizar, um almoço em um dos restaurantes mais chiques de São Paulo (SP). O que é um sonho para alguns é apenas mais um dia na vida da influenciadora Maju Carvalho.

Moradora de Goiânia, a jovem, de 23 anos, viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo mostrando um pouco da rotina dela durante as férias da universidade. Até o momento, a postagem já conta com mais de 2,2 milhões de visualizações e 295 mil curtidas no TikTok.

Na gravação, compartilhada na quarta-feira (28), Maju aparece ao lado da madrasta e do pai, e afirma que fará um ‘bate-volta’ de Goiás até São Paulo para apertar um vestido que usará em um casamento.

Mas o que de fato chamou a atenção foi o transporte que levou a família até o ponto final: um jatinho particular.

“Eu amo quando tem pouca gente no avião, porque eu já chego e tomo posse desse sofá. E dá pra viajar literalmente deitada, dormindo”, diz a jovem enquanto mostra o interior da aeronave.

Ao chegar em São Paulo, a influenciadora faz um passeio por algumas lojas de luxo de um shopping e aproveita para renovar o guarda roupas.

Para finalizar a manhã cansativa, a família ainda almoça no Rodeios, restaurante considerado um dos clássicos da capital paulista.

Depois de andar por mais alguns estabelecimentos de grife e apertar o vestido, a jovem finaliza mostrando todos retornando para o aeroporto para pegar um voo em direção a Goiânia.

“Cheguei em casa e ainda tinha recebidos da loja e esse foi o meu dia de hoje”, termina.