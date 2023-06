Esses são os sete goianos que integram a lista dos mais procurados pela Interpol

Dos 96 brasileiros que estão na lista de criminosos mais procurados pela Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, sete são de Goiás.

Os nomes dos foragidos foram divulgados na aba “Red Notice” (Aviso vermelho), que é uma ferramenta de cooperação policial internacional que ajuda a buscar pessoas procuradas pela Justiça para extradição.

Ao analisar a ficha e característica dos foragidos, o perfil traçado é de homens, com idade entre 30 e 67 anos, oriundos, em suma maioria, de cidades do interior do estado.

Um dos nomes presentes na listagem é o de Wuandenberg Álvares Farias Silva, também conhecido como “Vandin”, de 3o anos. Natural de Aruanã, ele é suspeito de envolvimento no assassinato do advogado Hans Brasiel, em fevereiro de 2020.

Segundo investigações, o crime teria sido encomendado por Adelúcio Lima de Melo e Wuandemberg. A suspeita é que a ação tenha sido motivada por uma desavença devido à vítima estar advogando para ex-clientes dos dois suspeitos.

Outro nome apresentado é o do anapolino Emílio Teixeira Campos, de 53 anos. Ele é acusado de participar de um esquema de lavagem de dinheiro adquirido pelo tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Federal (PF), em meados de 2012, os suspeitos utilizavam postos de combustível de Araguaína para realizar a prática de transbordo, que consiste na realização de vendas simuladas. A suspeita é que a operação tenha contado com a participação de ao menos 10 pessoas.

Natural de Uruaçu, Robson Cipriano Silva, de 58, é procurado pela Interpol suspeito de participar de roubo a mão armada, sequestro e cárcere privado.

Renivaldo Figueiredo Lima, de 52 anos, de Campos Belos, é mais um dos nomes que compõem a listagem. Ele é procurado por estupro/crimes sexuais contra menores. Já o goianiense Rafael Araújo Guimarães, de 33, está sendo acusado por tentativa de homicídio e lesão corporal grave.

Oriundo de Ipameri, Marlon Martins dos Santos, de 43 anos, é suspeito de ter praticado abuso sexual em menores de idade.

Outro goiano que dá a caras na lista é Sebastião Caixeta de Castro (Goiás), de 67, procurado por invasão de residência, assalto e estupro.