Prefeitura de Anápolis vai pagar R$ 630 mil para show de Wesley Safadão no Arraiana

Dos três artistas reconhecidos nacionalmente que foram anunciados para se apresentarem no V Arraiana – festa ocorrida em Anápolis no mês de julho em comemoração ao aniversário de Anápolis – dois já tiveram contratos fechados.

Com dispensa de licitação, ou seja, sem competitividade entre empresas para que haja economia por meio do Poder Público, foi firmado acordo para o espetáculo de Wesley Safadão no valor de R$ 630 mil. A festa está prevista para ocorrer entre os dias 27 e 31 de julho, no Estádio Jonas Duarte.

Já o cantor sertanejo, Felipe Araújo, o cachê do artista foi batido por R$ 190 mil – mais de três vezes inferior ao do forrozeiro eletrônico.

Dois outros shows, esses no estilo gospel, também já tiveram documentos assinados e valores revelados. São eles: Rosa de Saron e a Banda Morada. A primeira, o valor fechado foi de R$ 64 mil e, a segunda, em R$ 80 mil.

Considerando as quatro primeiras atrações, o valor total já fechado é de R$ 964 mil. Mas esse montante ainda deve estar longe de ser o ponto final.

Isso porque uma das duplas sertanejas mais bombadas do cenário nacional, Mayara e Maiara já é dada como certeira pela Administração Pública, cujo valor não foi ainda anunciado.