Preso dono de supermercado de Anápolis que assediava funcionárias; 6 mulheres já procuraram a polícia

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Anápolis cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um dono de supermercado do município, identificado como Elias Sardinha da Silva.

O homem, de 48 anos, foi denunciado por uma funcionária do próprio estabelecimento, que informou ter sido tocada nas partes íntimas após um abuso de hierarquia do patrão.

A vítima detalhou ainda que não era a única mulher a sofrer assédio do proprietário.

Tanto é que, após esse depoimento e uma série de apurações por parte das militares, outros cinco casos foram identificados.

Devidamente preso, o homem agora ficará à disposição do Sistema Judiciário para dar sequência no caso com as medidas cabíveis.

Vale ressaltar que, caso qualquer outra vítima identifique Elias como responsável por crimes do tipo, basta procurar a DEAM para formalizar uma denúncia.