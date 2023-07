Temperaturas voltam a ficar próximas a casa de 10º C neste fim de semana em Goiás

A meteorologia previu que as temperaturas voltarão a cair neste final de semana em Goiás, ficando próximas da casa de 10ºC.

Em boletim publicado nesta sexta-feira (30), o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), indicou que, neste sábado (1º) e domingo (02), as manhãs serão mais frias, apesar do predomínio de sol.

Para o período da tarde, o instituto alertou para a queda da umidade relativa do ar, que caíra para um nível que exige atenção – abaixo de 30%, o que é considerado muito baixo.

Em Goiânia, a temperatura pode variar entre 14ºC e 29ºC, enquanto em Anápolis, os termômetros devem registrar máximas de 27ºC e mínimas de 13ºC.

Os índices mais baixos devem ser registrados em Jataí e Rio Verde (ambas ao Sul do Estado), com 11ºC e 12ºC, respectivamente.

Já o tempo seco deve atingir com mais força a capital e municípios como Goianésia (no Norte Goiano) e Jataí. Isso porque o Cimehgo indicou que a umidade do ar pode chegar à mínima de 22% nessas regiões.

O informe do instituto de meteorologia também indicou que as regiões Central, Norte, Sudoeste e Oeste estão mais propícias para sofrer com incêndios durante o final de semana.