Acidente na GO-222 entre Anápolis e Nerópolis causa espanto e surpresa aos motoristas

Uma forte colisão entre dois veículos de pequeno porte marcou a noite desta sexta-feira (30) no Jardim Santa Cecília, em Anápolis.

O impacto foi tanto que fez com que um carro subisse em cima do outro, mas, felizmente, nenhum condutor ficou gravemente ferido.

O acidente ocorreu por volta das 19h, quando o Fiat Palio que seguia pela GO-222, sentido Nerópolis, foi atingido por um Volkswagen Gol que estava saindo de uma chácara.

Apesar do susto, a motorista do Gol foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) apenas com dores nas pernas e em algumas outras partes do corpo.

Já o condutor do Palio preferiu permanecer no local, já que estava somente com dor de cabeça e arranhões nas mãos.

A mulher não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, por isso, recebeu uma notificação. O homem realizou o teste do bafômetro, mas deu negativo.

A proporção e forma do acidente não passaram despercebidas pelos demais motoristas que dirigiam pelo local, causando espanto e surpresa.