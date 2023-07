Casal é flagrado fazendo sexo dentro do carro em plena tarde, no Anápolis City

Um casal foi flagrado fazendo sexo dentro de um Hyundai HB20S Branco na tarde deste sábado (1°), no Anápolis City, região Leste da cidade.

O “vapo vapo na direção” ao som da música Malvadão 3, do cantor Xamã, ocorria, próximo das 12h, em uma rua paralela à BR-153.

A cena impressionou moradores, que ligaram para o 190 e acionaram a Polícia Militar (PM). Até a placa os populares passaram à corporação.

Entretanto, quando a viatura chegou ao local, a brincadeira já tinha acabado, e o Hyundai HB20S Branco seguido viagem.

Sexo no carro, quando feito em via pública, pode ser enquadrado como ato obsceno. O Código Penal, no artigo 233, prevê pena de três meses a um ano de detenção e multa.