Criança de 6 anos engasga ao engolir bolinha pula pula em Anápolis

A noite desta sexta-feira (30) foi marcada por momentos de tensão para uma família que estava aproveitando o início do final de semana em um restaurante de Anápolis, localizado no bairro Jundiaí, região Central da cidade.

Acontece que uma criança, de apenas 06 anos, acabou se engasgando ao engolir uma bolinha pula pula, enquanto brincava.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às pressas para prestar socorro e orientou o pai, via 193, a seguir com a Manobra de Heimlich para desobstruir o mais rápido possível as vias áreas superiores do menor.

Com as orientações, o genitor realizou os procedimentos de primeiros socorros e conseguiu salvar a vida do filho, fazendo com que ele voltasse a respirar normalmente.

Assim, os pais dispensaram a necessidade de uma viatura no local, mas foram aconselhados a levar o garotinho ao hospital caso notassem algo de diferente.