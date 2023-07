Julho será de mudança no Aeroporto de Goiânia, prevê concessionária

Novamente chegaram as férias de julho e, junto com elas, Goiânia deve perceber um aumento significativo no fluxo de pessoas que passam pelo Aeroporto Internacional Santa Genoveva.

A estatística divulgada pela CCR, concessionária do local, prevê um número de passageiros 14% maior que no ano de 2022, o que, na prática, equivale a cerca de 40 mil pessoas a mais.

Apesar do acréscimo nos preços de passagens, comuns em períodos de alta temporada, um aquecimento no turismo deve se confirmar, tanto para vir quanto partir da capital goiana.

Ainda de acordo com a estimativa, um expressivo número de 351 mil viajantes deve atravessar os corredores do aeroporto, quase o equivalente a população da cidade de Anápolis.

No ano passado, a conta chegou à 309 mil passageiros. A previsão revelou ainda que terão aproximadamente 2.749 pousos e decolagens saindo da unidade.

Mirando este horizonte, o Portal 6 adiantou alguns dos voos mais baratos saindo em julho, ainda que adquiridos em cima da hora. Algumas das melhores opções, em custo benefício, são Curitiba, Vitória e Rio de Janeiro.

A empresa é responsável também por outros 14 aeroportos comerciais espalhados pelo país, nos quais foi confirmada a mesma tendência de crescimento no fluxo de julho deste ano.