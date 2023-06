Esses são os destinos mais baratos saindo do Aeroporto de Goiânia em julho

As tão aguardadas férias estão chegando para boa parte dos goianos e, com isso, os ânimos para conhecer outros cantos do Brasil aumentam. Considerando que o mês de julho é alta temporada, é comum encontrar preços exorbitantes. No entanto, há uma série de destinos que cabem no bolso saindo de Goiânia.

O Portal realizou um levantamento na tarde desta terça-feira (20) que simula uma viagem com partida de Goiânia no dia 27 de julho e volta no dia 31. Os dados são da plataforma Decolar.com e mostraram opções que variam de R$ 634 até R$ 1.040, sem considerar as taxas.

Assim, o destino mais barato, saindo da capital, é Curitiba (PR), uma cidade que oferece diversidade de atrativos. Por lá, é possível conhecer o famoso Jardim Botânico, por exemplo, gastando apenas R$ 634 com a Latam. O voo realiza uma parada tanto na ida quanto na volta.

O segundo local mais em conta é Vitória (ES), que possui paisagens deslumbrantes e várias opções de praia. Pela Azul, os voos saem por R$ 687, sendo que a ida possui duas paradas e a volta, uma.

Para quem deseja conhecer o Rio de Janeiro (RJ), o mês de julho conta com passagens por até R$ 723, pela Azul. Na ida, não há paradas, porém, a volta conta com uma.

Florianópolis (SC) vem logo em seguida com voos saindo por R$ 900 com apenas uma parada na ida e na volta pela Latam. A cidade, além de contar com praia badaladas, também possui parques, trilhas e também o Centro Histórico.

Já quem quiser curtir as férias em águas mais quentes podem conferir as passagens para Salvador (BA), de R$ 996 na Decolar.com. Enquanto a ida é pela Latam, com duas paradas, a volta é um voo direto com a Gol.

Por fim, Porto Seguro (BA) oferece preços de até R$ 1.040, pela Azul, sem paradas tanto na ida quanto na volta.