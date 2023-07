Reserva cinematográfica é pedida certa para passeio com a galera no Lago Corumbá

Que o final de semana e as férias merecem bons momentos de descanso, isso todo mundo já sabe. Porém, algo que muitos goianos ainda não fazem ideia é de que é possível curtir lugares incríveis com a galera, sem precisar ir longe para isso.

Assim, um ótimo exemplo de lugar para juntar os amigos e aproveitar as belezas do estado, é a Reserva Península (@reservapeninsula), localizada a aproximadamente 160 km de Goiânia – com entrada por Luziânia ou Vianópolis – e com uma vista incrível para o Lago Corumbá IV.

A mansão, digna de um filme hollywoodiano, comporta até 22 hóspedes, sendo uma pedida ideal para aquela viagem entre amigos, ou para reunir a família.

Presente em um local super reservado, a hospedagem conta com uma área de 11 hectares repleta de uma impressionante natureza ao redor.

Na parte externa, os visitantes podem apreciar um pôr do sol de tirar o fôlego enquanto se divertem no balanço infinito com vista para o lago.

Mas não para por aí, a mansão possui uma piscina climatizada de borda infinita, área gourmet completa, com direito a churrasqueira e forno de pizza, área de fogueira, quadra de areia para beach tennis e futevôlei, trilhas privativas com acesso ao lago, porto particular e um charmoso espaço kids para a alegria da criançada.

Para conquistar ainda mais os adultos, a Reserva Península conta ainda com uma cozinha completa, chopeira, cervejeira, adega, sala de sinuca, mesa de carteado pebolim, poker, televisão e claro, Wi-Fi.

Vale ressaltar que mesmo comportando 22 hóspedes, o espaço também pode ser reservados por casais apaixonados que buscam por um lugar romântico e privativo.

As reservas podem ser realizadas por meio dos números (62) 9 8421-8806 ou pelo (61) 9 8421-8808. Os interessados também podem consultar o site da Reserva Península para mais informações.

Confira um pouco da mansão: