Após denúncia em redes sociais, criança de 01 ano de Anápolis enfim será transferida para UTI

Uma acusação grave veio à público em Anápolis na manhã deste domingo (02), já que uma criança de apenas um ano estaria à espera de transporte para ser transferida para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em Goiânia.

Porém, o caso ganhou novos desdobramentos a partir da hora do almoço e a falta de médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que era a fonte do problema, já foi resolvida.

Foi o que afirmou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) ao Portal 6, através de nota.

Segundo a pasta, a vaga no Hospital de Doenças Tropicais (HDT) foi disponibilizada e a UTI móvel necessária para o transporte já se deslocou para a UPA Pediátrica de Anápolis, acompanhada do médico que seguirá com o pequeno até a unidade de saúde em Goiânia.

Ainda de acordo com a Semusa, a necessidade de se ter uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e também um pediatra intensivista fez com que a transferência levasse mais tempo que um procedimento regular.

O responsável pela denúncia foi o vereador José Fernandes (MDB), através de um vídeo publicado nas redes sociais.