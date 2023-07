Filho de dono de cafeteria em Anápolis será investigado por humilhações contra funcionária

A Polícia Civil (PC) vai investigar o filho do dono de uma cafeteria em Anápolis que foi denunciado por uma funcionária na última semana.

A jovem, que atua como auxiliar de cozinha, relatou diversas práticas de assédio moral ocorridas dentro do estabelecimento.

Para além de xingamentos, como “burra” e “analfabeta”, a funcionária também conta que passou a receber ofensas de cunho racista.

Em um dos episódios relatados, o filho do dono da cafeteria teria a comparado com uma macaca após ela errar a escrita de um prato do cardápio.

Noutra ocasião, quando a auxiliar de cozinha fez os cílios, o herdeiro do estabelecimento teria sugerido que para ser prostituta só faltava a ela a bolsa e ir para esquina.

A funcionária destacou ainda que todo esse comportamento foi presenciado por outros trabalhadores e filmado por câmeras de segurança da cafeteria.

O caso agora deve ser remetido ao Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri), que tem como titular o delegado Manoel Vanderic.