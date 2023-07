Incêndio de grandes proporções atinge galpão próximo a posto de combustíveis na BR-153

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão localizado próximo ao posto Marajó, na BR-153, no Setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia. A situação aconteceu na tarde domingo (02).

O incidente foi flagrado por alguns caminhoneiros que passavam próximo do local, avistaram a fumaça saindo de dentro da estrutura e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, o espaço possui estrutura zincada, que consiste em um tipo de revestimento de metal que pode colapsar pela presença do fogo, e estava sob risco de desabamento.

No momento em que o incidente ocorreu, o ambiente estava vazio e, por isso, nenhuma pessoa foi ferida.

De acordo com os bombeiros, além do galpão, um carro, uma motocicleta e dois caminhões que estavam estacionados no local foram atingidos parcialmente. As chamas também começaram a se espalhar para um salão de beleza na vizinhança, mas foram contidas.

O incêndio foi controlado pela organização e contou com o trabalho de 10 viaturas, 25 militares e mais de 20 mil litros de água e um galão de líquido gerador de espuma (LGE).