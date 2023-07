Jovem morre após perder controle da moto e se chocar contra outdoor em Goiânia

Um jovem de 26 anos perdeu a vida na madrugada deste domingo (02) em Goiânia, após se chocar contra um outdoor.

Conforme apurado pelo Portal 6, o motociclista trafegava pela Avenida Center, no Residencial Center Ville, por volta das 01h.

No entanto, ao chegar em um ponto da via sem sinalização de segurança, ele acabou saindo da pista e perdeu o controle do veículo.

Em seguida, o rapaz acabou se chocando contra um poste que segurava a placa de publicidade.

Os bombeiros foram acionados para prestar os primeiros socorros, mas encontraram a vítima já sem vida no local. A moto, por sua vez, foi encontrada com danos leves.

A Polícia Militar (PM) também compareceu e encontrou o jovem sem nenhum tipo de documento. Ele só foi identificado após um familiar ser chamado e reconhecer o rapaz.

Assim, descobriu-se que a vítima também não tinha a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O Instituto Médico Legal (IML) também esteve presente no local para realizar a remoção do corpo.