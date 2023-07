Jovem que foi para Itália surpreende ao revelar como conseguiu casa sem precisar pagar aluguel

O sonho de morar fora do país é compartilhado por milhares de pessoas. Porém, um dos principais obstáculos é a falta de dinheiro para se manter longe de casa. Magali é uma das pessoas que mostram que há formas de contornar esse impedimento e seguir o sonho.

A mulher, natural da Argentina, contou no Tik Tok como conseguiu morar na Itália sem gastar dinheiro com aluguel e motivou milhares de pessoas com o relato.

Magali deixou a Argentina em 2022 e compartilha na rede social o estilo de vida que possui atualmente, além de conselhos de saúde e curiosidades da região onde mora.

No perfil, a jovem contou que não é residente legal do país, mas está no processo de conseguir a documentação. Então, a argentina explica aos seguidores que há uma série de maneiras de morar mundo afora sem pagar aluguel.

“A primeira é a worldpackers, que é uma página onde consegui fazer voluntariado na Itália e a primeira que fiz na Irlanda”, disse. Além disso, ela afirmou que visitar os amigos é uma ótima forma de economizar enquanto conhece o mundo.

A jovem também contou que teve a ajuda de uma senhora que ouviu Magali relatando a dificuldade em conseguir estadia. Com isso, a argentina pôde conhecer o país e hoje aguarda pela documentação que permitirá estadia mais estável.